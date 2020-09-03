«Филадельфия» близка к подписанию контракта с Тайроном Лю

Команда НБА «Филадельфия Сиксерс» близка к назначению Тайрона Лю на должность главного тренера команды, сообщает инсайдер Джон Джонсон.
Напомним, ранее руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Бретта Брауна. Боссы клуба пошли на такой шаг после вылета в плей-офф. 23 августа пенсильванцы проиграли четвёртый матч в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» и прекратили борьбу за титул.
Бретт Браун возглавлял «Филадельфию Сиксерс» с 2013 года. Специалист пережил с командой полную перестройку состава. В нынешнем сезоне он лишь третий раз сумел вывести коллектив в плей-офф. Дважды команда вылетала в полуфинале конференции.
Ранее сообщалось, что Тайрон Лю рассчитывает подписать соглашение на зарплату в размере $ 7 млн. После того как ему не удалось получить работу главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс», на которую он претендовал в межсезонье, Лю вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс», где трудится по сей день.
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