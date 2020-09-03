«Реал» одержал крупную победу над испанском топ-клубом в предсезонном матче

Мадридский «Реал» провёл предсезонную встречу с чемпионом Испании — «Басконией». Команда из Витории удачно начала матч и после первой четверти вела с разницей в 9 очков — 25:16. К большому перерыву мадридцы сократили отставание до минимума — 45:46.

Определяющей в матче стала третья десятиминутка, в которой подопечные Ласо совершили мощный рывок и повели с двузначным преимуществом — 66:52. В заключительном игровом отрезке «Реал» не терял инициативы и одержал уверенную победу — 88:73.

Самым результативным в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 14 очков и совершивший 7 передач, 13 баллов в активе Габриэля Дека. У «Басконии» лучшим стал экс-баскетболист УНИКСа Пьерия Хенри, записавший в свой актив 18 очков.