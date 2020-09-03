Леброн ответил на заявление экс-игрока НБА, что он был «Пиппеном для Уэйда»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил экс-игроку НБА, ныне аналитику ESPN Джею Уильямсу, назвавшего его «Скотти Пиппеном для Дуэйна Уэйда» во время выступления в «Майами Хит».



«Леброн был Пиппеном для Уэйда. В этом нет ничего плохого, пока не преодолеешь трудности», — написал Уильямс на своей странице в «Твиттере».



«Объясни, как мне воспринимать это мнение? Я сейчас занимаюсь своими делами, готовлюсь к игре с «Хьюстон Рокетс». Для сведения, я никогда не был никем, кроме как самим собой. Чушь», – ответил Джеймс в социальной сети.



Ранее чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон сравнил форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо с легендой «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном.

Джефферсон: возможно, Яннис — это Пиппен. Ему нужен свой Джордан