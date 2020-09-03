Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Клуб НБА уволил комментатора за употребление слова «ниггер»

Клуб НБА уволил комментатора за употребление слова «ниггер»
Баскетбол / НБА 0

«Шарлотт Хорнетс» уволил радиокомментатора Джона Фоке, который на своей странице в социальной сети сделал запись с расистским словом «ниггер». Об этом клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».

Фоке отработал комментатором в «Шарлотт» один сезон. Он извинился за появление слова с расистским подтекстом в своей записи и заявил, что произошла опечатка. Предположительно Фоке случайно написал слово «нигер» вместо «Наггетс», делясь впечатлениями от матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта».

«Шарлотт Хорнетс» осведомлён о недавнем сообщении в социальных сетях радиоведущего Джона Фоке. Как организация, мы не одобряем такой язык. Джон отстранён от должности на неопределённый срок, поскольку мы расследуем этот инцидент более тщательно», — писал клуб в августе, когда Фоке временно отстранили от работы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020