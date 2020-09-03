Клуб НБА уволил комментатора за употребление слова «ниггер»

«Шарлотт Хорнетс» уволил радиокомментатора Джона Фоке, который на своей странице в социальной сети сделал запись с расистским словом «ниггер». Об этом клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».
Фоке отработал комментатором в «Шарлотт» один сезон. Он извинился за появление слова с расистским подтекстом в своей записи и заявил, что произошла опечатка. Предположительно Фоке случайно написал слово «нигер» вместо «Наггетс», делясь впечатлениями от матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта».
«Шарлотт Хорнетс» осведомлён о недавнем сообщении в социальных сетях радиоведущего Джона Фоке. Как организация, мы не одобряем такой язык. Джон отстранён от должности на неопределённый срок, поскольку мы расследуем этот инцидент более тщательно», — писал клуб в августе, когда Фоке временно отстранили от работы.
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