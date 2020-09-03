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Эксперт предположил, что Кармело Энтони и Крис Пол могут объединиться в одном клубе

Эксперт предположил, что Кармело Энтони и Крис Пол могут объединиться в одном клубе
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель Иан Бэгли высказал предположение, что разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони могут объединиться в одном клубе в следующем сезоне. Эксперт считает, что Пол и Энтони могут оказаться в «Нью-Йорк Никс».

«Если Крис Пол будет выменян в „Нью-Йорк Никс“, то шансы на возвращение Кармело Энтони возрастут», — приводит слова Бэгли Fadeaway World.

Напомним, в прошлом Энтони выступал в составе «Никс», позже перебрался в «Оклахома-Сити Тандер», затем выступал в «Хьюстон Рокетс», а нынешний сезон завершил в «Портленде». В «Хьюстоне» Энтони и Пол недолгое время были напарниками по команде.

Не так давно Кармело заявил, что хотел бы и дальше продолжать карьеру в «Портленде».

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