Эксперт предположил, что Кармело Энтони и Крис Пол могут объединиться в одном клубе

Обозреватель Иан Бэгли высказал предположение, что разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони могут объединиться в одном клубе в следующем сезоне. Эксперт считает, что Пол и Энтони могут оказаться в «Нью-Йорк Никс».

«Если Крис Пол будет выменян в „Нью-Йорк Никс“, то шансы на возвращение Кармело Энтони возрастут», — приводит слова Бэгли Fadeaway World.

Напомним, в прошлом Энтони выступал в составе «Никс», позже перебрался в «Оклахома-Сити Тандер», затем выступал в «Хьюстон Рокетс», а нынешний сезон завершил в «Портленде». В «Хьюстоне» Энтони и Пол недолгое время были напарниками по команде.

Не так давно Кармело заявил, что хотел бы и дальше продолжать карьеру в «Портленде».