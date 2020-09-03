Эксперт предположил, что Кармело Энтони и Крис Пол могут объединиться в одном клубе
Обозреватель Иан Бэгли высказал предположение, что разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони могут объединиться в одном клубе в следующем сезоне. Эксперт считает, что Пол и Энтони могут оказаться в «Нью-Йорк Никс».
«Если Крис Пол будет выменян в „Нью-Йорк Никс“, то шансы на возвращение Кармело Энтони возрастут», — приводит слова Бэгли Fadeaway World.
Напомним, в прошлом Энтони выступал в составе «Никс», позже перебрался в «Оклахома-Сити Тандер», затем выступал в «Хьюстон Рокетс», а нынешний сезон завершил в «Портленде». В «Хьюстоне» Энтони и Пол недолгое время были напарниками по команде.
Не так давно Кармело заявил, что хотел бы и дальше продолжать карьеру в «Портленде».
- 3 сентября 2020
-
23:37
-
23:00
-
22:51
-
22:29
-
21:44
-
21:22
-
20:52
-
19:52
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:29
-
17:59
-
15:47
-
15:21
-
14:49
-
14:33
-
13:35
-
12:36
-
12:08
-
12:00
-
11:20
-
10:25
-
10:06
-
09:38
-
08:45
-
07:53
-
07:29
-
07:14
-
07:06
-
04:46
-
00:00
- 2 сентября 2020
-
22:50
Партнерский контент