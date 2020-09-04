«Кливленд» обвинили в неуважении к Леброну. Клуб назвал Джордана величайшим в истории

Новая форма «Кливленд Кавальерс» черного цвета включает логотип Майкла Джордана Jumpman.

Болельщики «Кавальерс» остались недовольным таким решением, поскольку Джордан во время игровой карьеры в «Чикаго Буллз» часто обыгрывал команду из Огайо. Кроме того, в промо-ролике «Кавальерс» Джордан назван величайшим игроком в истории НБА, что многими было воспринять как неуважение к Леброну Джеймсу, который выиграл для «Кливленда» единственный титул в 2016 году.

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Фото доступно в «Твиттере» «Кливленд Кавальерс».



Майкл Джордан и Леброн Джеймс чаще всего упоминаются в дискуссии о величайшем баскетболисте всех времён. Большинство болельщиков и экспертов отдают предпочтение Джордану, который выиграл 6 титулов чемпиона НБА при шести попаданиях в финал. В активе Леброна пока три титула при 6 поражениях в финале.