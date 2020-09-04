Ануноби: не удивлён, что забил победный бросок в матче с «Бостоном»

Игрок «Торонто Рэпторс» О'Джи Ануноби прокомментировал победный бросок в матче с «Бостон Селтикс».

«Я хотел сделать это. Я бросаю не для того, чтобы промахнуться. Я не удивлён», — приводятся слова Ануноби Bleacher Report.

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился 3-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече со счётом 104:103 одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто Рэпторс» и сократили отставание в серии – 1-2.

За 0,5 секунды до конца встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги от Ануноби принёс «Торонто» победу в этой игре. В этой встрече О'Джи Ануноби оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.