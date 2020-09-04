Чарльз Баркли: у «Денвера» нет ни единого шанса в серии с «Клипперс»

Легенда НБА Чарльз Баркли убеждён, что у «Денвер Наггетс» нет шансов на победу в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» в полуфинале Западной конференции.
«У „Денвера“ нет ни единого шанса в этой серии. Они не обыграют „Клипперс“. Вообще без шансов. „Наггетс“ недостаточно хороши в защите. Кроме того, Джамалу Маррею не дадут набирать 50, 42 и 50 очков в трёх матчах подряд. У „Клипперс“ есть два топовых защитных игрока. Даже три, если Патрик Беверли сможет играть. Маррею не дадут набирать безумную статистику. Эта безумная статистика Джамала — единственная причина, по которой „Денвер“ обыграл „Юту“ в первом раунде. „Клипперс“ не позволят этого. Кавай Леонард, Пол Джордж и Патрик Беверли слишком хороши в защите. Никаких шансов у „Денвера“ против этой команды „Клипперс“, — приводит слова Баркли Clutch Points.
«Клипперс» крупно обыграли «Денвер» (120:97) в первом матче серии.
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