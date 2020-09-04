Риверс — о назначении Нэша: есть много темнокожих тренеров, которые тоже должны работать

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс поделился мнением о назначении двукратного MVP НБА Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклин Нетс».



«Я очень рад за Стива. Он долгое время играл в баскетбол на элитном уровне, его всегда называли тренером на площадке. Нэш работал в нескольких клубах после завершения карьеры. Он много тренировал, поэтому мне нечего сказать, кроме хороших слов. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо. Не следует говорить о том, кого нанимают на работу, но я всегда подчёркивал, что есть много квалифицированных темнокожих тренеров, которые, как я считаю, тоже должны получить работу. Но это не выпад в адрес Стива», — приводит слова Риверса Clutch Points.



Ранее эксперт ESPN Стивен Эй Смит назвал назначение Нэша «привилегией белых».

Смит — о назначении Нэша в «Бруклин»: это привилегия белых