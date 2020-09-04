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Лоури: мои шары сделаны из стали, мы победили

Лоури: мои шары сделаны из стали, мы победили
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури прокомментировал эпизод, который произошёл в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (104:103, 1-2), когда Брэд Уонамэйкер во время прохода попал ему коленом в область паха.

Примечательно, что фол в этом эпизоде выписали самому Кайлу. Лоури после болезненного столкновения некоторое время не мог подняться паркета, но затем продолжил игру.

«Очевидно, что у меня стальные яйца. И я просто пытался выиграть матч. Вот откуда берётся энергия. Вот что это было. Просто пытался выиграть матч. Мои шары сделаны из стали, мы победили», – приводит слова Лоури Clutch Points.

Отметим, что за 0,5 секунды до окончания встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги в исполнении Ануноби принёс «Торонто» победу.

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