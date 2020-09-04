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Дрэймонд Грин объяснил, почему у «Милуоки» проблемы в серии с «Майами»

Дрэймонд Грин объяснил, почему у «Милуоки» проблемы в серии с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением относительно полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» ведёт 2-0 в серии с «Милуоки Бакс».

По мнению Грина, «Бакс» должны начать иначе использовать своего лидера Янниса Адетокунбо, чтобы переломить ход противостояния.

«Они просто продолжают нагружать Янниса. Это проблема. Я думаю, что единственная вещь, которую они должны сделать, это убрать Адетокунбо с острия атаки. Перемещайте его по паркету, перестаньте позволять защитникам строить стены вокруг него».- приводит слова Грина Clutch Points со ссылкой на NBA Central.

Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 5 сентября. Начало – в 01:30 мск.

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