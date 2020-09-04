ЦСКА представил состав команды на сезон-2020/2021

Пресс-служба московского ЦСКА на официальной странице команды в «Твиттере» представила состав «армейцев» на сезон-2020/2021.
Состав ЦСКА на сезон-2020/2021:
тренер: Димитрис Итудис;
игроки: Александр Хоменко, Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Иван Ухов, Дэниел Хэкетт, Янис Стрелниекс, Семён Антонов, Джоэл Боломбой, Уилл Клайберн, Андрей Лопатин, Никита Курбанов, Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтман и Никола Милутинов.
Фото доступно на странице ПБК ЦСКА в «Твиттере».
Сезон Евролиги—2020/2021 стартует 1 октября. В 1-м туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной».
В Единой лиге ВТБ ЦСКА свой первый матч также проведёт на выезде. 23 сентября «армейцы» сыграют с клубом «Астана». В этот же день «Нижний Новгород» примет «Химки», а «Зенит» — «Цмоки-Минск».
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