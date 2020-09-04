Гомельский объяснил, почему «Бруклин» назначил главным тренером Стива Нэша
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о назначении на пост главного тренера «Бруклин Нетс» прославленного в прошлом игрока Стива Нэша. По словам специалиста, в «Нетс» пошли на такой шаг, так как лидеры команды Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант должны видеть на тренерской скамье авторитетного человека.
«Для генерального менеджера „Бруклин Нетс“ Шона Маркса важно, чтобы тренер был авторитетен для Дюранта и Ирвинга. В этом отношении кандидатура Нэша подходит идеально. А вот какой он тренер, мы узнаем в ходе сезона», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, «Бруклин Нетс» в ходе сезона уволил с поста главного тренера Кенни Аткинсона. Потенциальными кандидатами на его место называли Тайрона Лю и Грега Поповича.
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