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Баркли отреагировал на заявление Смита о «привилегии белых» при назначении Нэша

Баркли отреагировал на заявление Смита о «привилегии белых» при назначении Нэша
Баскетбол / НБА 0

Известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель Чарльз Баркли раскритиковал эксперта Стивена Эй Смита за комментарий о назначении Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклин Нетс». Смит назвал это «привилегией белых», объяснив это тем, что Нэш получил должность без тренерского опыта, и выразив мнение, что такую ситуацию невозможно представить с чернокожими.

«Когда ты несёшь за что-то ответственность, особенно когда ты говорить о таких серьёзных вещах, как расовая проблема, ты не можешь быть полон дерьма. Ты должен быть честен и справедлив.

Нэш — отличный игрок и парень. Нужно ли нам больше чернокожих тренеров в НБА? Да. Нужно ли нам больше чернокожих тренеров в студенческом футболе? Да. Нужно ли нам больше чернокожих в профессиональном футболе? Да. Но назначение Нэша — не тот случай, чтобы говорить об этом. Удачи Стиву", — приводит слова Баркли Clutch Points.

Смит — о назначении Нэша в «Бруклин»: это привилегия белых
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