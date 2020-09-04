Баркли отреагировал на заявление Смита о «привилегии белых» при назначении Нэша

Известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель Чарльз Баркли раскритиковал эксперта Стивена Эй Смита за комментарий о назначении Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклин Нетс». Смит назвал это «привилегией белых», объяснив это тем, что Нэш получил должность без тренерского опыта, и выразив мнение, что такую ситуацию невозможно представить с чернокожими.

«Когда ты несёшь за что-то ответственность, особенно когда ты говорить о таких серьёзных вещах, как расовая проблема, ты не можешь быть полон дерьма. Ты должен быть честен и справедлив.

Нэш — отличный игрок и парень. Нужно ли нам больше чернокожих тренеров в НБА? Да. Нужно ли нам больше чернокожих тренеров в студенческом футболе? Да. Нужно ли нам больше чернокожих в профессиональном футболе? Да. Но назначение Нэша — не тот случай, чтобы говорить об этом. Удачи Стиву", — приводит слова Баркли Clutch Points.