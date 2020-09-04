Журналисты ESPN сделали однозначный прогноз на серию «Лейкерс» — «Хьюстон»
Обозреватели ESPN дали прогноз на исход полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, в которой встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». По их единогласному мнению, путёвку в следующий раунд получит команда из Калифорнии.
Пять экспертов из шести полагают, что «Лейкерс» пройдут в финал конференции в шести матчах серии, сообщает страница ClutchFans в «Твиттере».
Ещё один специалист считает, что команде Леброна Джеймса потребуется семь матчей для выхода в следующий раунд плей-офф.
Напомним, в четвертьфинальной серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах справился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1). Что касается коллектива из Техаса, «Хьюстон» в предыдущем раунде в семи матчах обыграл «Оклахома-Сити Тандер».
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