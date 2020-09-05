Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от третьего подряд поражения в серии с «Майами»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 30 очков и сделавший 7 подборов. Центровой Эдрис Адебайо сделал дабл-дабл: 20 очков и 16 подборов. Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отметился греческий форвард Яннис Адетокунбо, также записавший на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 16 подборов.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».
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