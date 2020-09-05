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Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от третьего подряд поражения в серии с «Майами»

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от третьего подряд поражения в серии с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 30 очков и сделавший 7 подборов. Центровой Эдрис Адебайо сделал дабл-дабл: 20 очков и 16 подборов. Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отметился греческий форвард Яннис Адетокунбо, также записавший на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 16 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
05 сентября 2020, суббота. 01:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 100
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 30, Адебайо - 20, Краудер - 17, Горан Драгич - 15, Хироу - 13, Джонс - 6, Игуодала - 6, Робинсон - 6, Нанн - 2, Александер, Винсент, Леонард, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хилл
Милуоки Бакс: Лопес - 22, Адетокунбо - 21, Миддлтон - 18, Хилл - 13, Дивинченцо - 10, Бледсо - 8, Мэттьюз - 6, Уильямс - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Коннотон, Корвер, Лопес, Мейсон, Уилсон
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