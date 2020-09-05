Леброн Джеймс повторил антирекорд карьеры в матче с «Хьюстоном»

Завершился первый полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 112:97.

По итогам матча нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил антирекорд карьеры, сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info. В четвёртой четверти Леброн не набрал ни одного очка за 9 минут. Ранее он уже дважды не набирал очков в заключительной четверти, проведя на площадке не меньше 9 минут – в матче с «Бостон Селтикс» в 2017 году и в игре с «Даллас Маверикс» в 2011 году.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Хьюстона».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» состоится 7 сентября, начало – в 03:30 мск.