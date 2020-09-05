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Джимми Батлер установил новый рекорд франшизы «Майами»

Джимми Батлер установил новый рекорд франшизы «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер набрал 30 очков и сделал 7 подборов и 6 передач в третьем матче второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс».

Батлер — единственный игрок в истории франшизы «Хит», дважды набравший 25+ очков во второй половине нескольких игр одной серии плей-офф. Кроме того, Батлер набрал 17 очков в четвёртой четверти, превзойдя по результативности всю команду «Милуоки», набравшую 13 очков.

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».

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