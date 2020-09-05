«Милуоки» установил кошмарный антирекорд в истории НБА

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100.
«Милуоки» провалил четвёртую четверть — 13:40. Разница -27 является худшей в последней четверти за всю историю плей-офф НБА. В заключительном игровом отрезке «Бакс» показали точность с игры 6/23 (26%), в том числе 0/10 из-за дуги. 13 набранных очков — худшая результативность «Бакс» в четвёртой четверти под руководством главного тренера Майка Буденхольцера.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».
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