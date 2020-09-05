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Мэджик Джонсон откровенно высказался о поражении «Лейкерс» в первой игре серии с «Рокетс»

Мэджик Джонсон откровенно высказался о поражении «Лейкерс» в первой игре серии с «Рокетс»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Мэджик Джонсон назвал причины поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».

«У «Лейкерс» не было энергии, они действовали медленно и были переиграны на обоих концах площадки с начала встречи», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее завершился первый полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 112:97. Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» состоится 7 сентября, начало – в 03:30 мск.

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