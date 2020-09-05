Джимми Батлер прокомментировал лидерство «Майами» 3-0 в серии с «Милуоки»

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал третью победу команды в серии с «Милуоки Бакс».
«Не удивлён. Думаю, все в мире могут быть удивлены, но не мы. Если носишь майку „Майами“, если ты один из тренеров или просто часть организации, ты знаешь, что делал на протяжении года, и результат не удивляет. Мы много боремся, никогда не сдаёмся, и, думаю, этим всегда даём себе шансы на победу», — приводит слова Джимми Батлера ESPN.
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».
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