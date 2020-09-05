Нуркич ответил Грину, который заявил, что все центровые должны болеть за «Лейкерс»

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич ответил на слова Дрэймонда Грина о том, что все центровые НБА должны болеть за «Лейкерс» в серии с «Хьюстоном», поскольку если «Хьюстон» выиграет серию, это ещё больше ударит по ценности бигменов.



«Ты прав, но именно вы, ребята, начали эту тенденцию. Приходят молодые бигмены. Так или иначе, мы будем в полном порядке на сто процентов», — написал в своём «твиттере» Нуркич.



Напомним, ранее тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что все габаритные центровые НБА, кроме Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), Карла-Энтони Таунса («Миннесота Тимбервулвз») и Николы Йокича («Денвер Наггетс»), должны болеть за «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».