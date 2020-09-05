Нуркич ответил Грину, который заявил, что все центровые должны болеть за «Лейкерс»

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич ответил на слова Дрэймонда Грина о том, что все центровые НБА должны болеть за «Лейкерс» в серии с «Хьюстоном», поскольку если «Хьюстон» выиграет серию, это ещё больше ударит по ценности бигменов.
«Ты прав, но именно вы, ребята, начали эту тенденцию. Приходят молодые бигмены. Так или иначе, мы будем в полном порядке на сто процентов», — написал в своём «твиттере» Нуркич.
Напомним, ранее тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что все габаритные центровые НБА, кроме Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), Карла-Энтони Таунса («Миннесота Тимбервулвз») и Николы Йокича («Денвер Наггетс»), должны болеть за «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».
- 5 сентября 2020
-
14:57
-
12:55
-
11:54
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
09:15
-
08:49
-
08:43
-
08:35
-
08:14
-
07:59
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:45
-
04:27
-
00:44
-
00:22
- 4 сентября 2020
-
23:43
-
22:08
-
20:38
-
19:41
-
18:21
-
16:49
-
15:38
-
14:48
-
13:13
-
12:45
-
11:57
-
10:59
-
10:15
-
09:36
-
08:36
-
08:15