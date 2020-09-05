Леонард подколол Адетокунбо: в «Майами» выступает лучший игрок в серии с «Милуоки»

28-летний американский форвард клуба НБА «Майами Хит» Мейерс Леонард, выступающий на позиции центрового, поддел Янниса Адетокунбо после третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс».



«У нас выступает лучший игрок серии», — приводит слова Леонарда в «твиттере» инсайдер Yahoo Стив Хейнс.



Яннис Адетокунбо в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.

Накануне на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».