Китай занял жёсткую позицию в отношении НБА

Китайские поклонники НБА не смогут посмотреть полуфинал конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс», поскольку китайское телевидение по-прежнему отказывается транслировать матчи с участием «Хьюстона», сообщает Basket USA.



Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил ​​​​​​​Мори спровоцировал конфликт между НБА и деловыми партнёрами лиги в Китае, в октябре 2019 года разместив в «Твиттере» запись в поддержку протестов в Гонконге, полуавтономном регионе самой густонаселенной страны мира. НБА отстранённо отреагировала на ситуацию, пытаясь не испортить отношения с Китаем, одним из важнейших деловых партнёров лиги. Многие игроки и тренеры НБА отказались критически высказываться о Китае.



Несмотря на попытки НБА наладить отношения с Китаем, матч с участием двух самых популярных франшиз лиги не был показан китайским болельщикам.