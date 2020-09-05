Док Риверс и Крис Пол помирились

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал, что помирился с экс-подопечным, разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Крисом Полом. Стороны вступили в конфликт вскоре после того, как Пол покинул команду из Калифорнии и подписал контракт с "Хьюстон Рокетс".
«У нас с ним очень хорошие отношения. Мы всё оставили в прошлом, с того момента прошёл уже минимум один год. В 2019 году перед стартом сезона мы вместе играли в гольф. Такие ситуации часто случаются в отношении тренера и игрока. Для нас всё это давняя история», — приводит слова Дока Риверса Basket USA.
Пик конфликта Риверса с Полом пришёлся на зиму 2018 года, когда после матча «Клипперс» — «Рокетс» Пол вместе с другими игроками команды из Техаса пытался пробраться в раздевалку калифорнийцев и устроить там потасовку.
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