Энтони Дэвис хочет играть на непривычной позиции в серии с «Хьюстоном»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», один из лидеров коллектива Энтони Дэвис хочет играть на непривычной позиции в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».

Баскетболист хочет занять позицию центрового, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

Напомним, в ночь на 5 сентября по московскому времени «Хьюстон» и «Лейкерс» провели первый матч серии, калифорнийцы потерпели крупное поражение.

Энтони Дэвис выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» первый сезон. В регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 62 матчах (все — в старте), набирая в них 26,1 очка, собирая 9,3 подбора, совершая 3,2 передачи, 2,3 блок-шота и 1,5 перехвата.