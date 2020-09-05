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ЦСКА обыграл «Зенит» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Зенит» в товарищеском матче
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершилась товарищеская встреча клубов Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Матч для «армейцев» начался не лучшим образом, в первой половине преимущество команды из Санкт-Петербурга достигало 13 очков. К большому перерыву оно сократилось до 4 баллов.

Но на старте третьей четверти «Зенит» снова совершил рывок и повёл с разницей в 12 очков. ЦСКА смог переломить ход матча лишь в заключительном игровом отрезке и вырвал победу со счётом 78:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, записавший в свой актив 23 очка, 18 очков на счету Уилла Клайберна. У «Зенита» 21 балл — на счету новобранца Бэрона.

Отметим, что ЦСКА в этой встрече не помог Никола Милутинов, у которого диагностировали пищевое отравление.

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