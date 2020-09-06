Маррей и Йокич покорили достижение Кармело Энтони и Джей Ар Смита
Никола Йокич и Джамал Мюррей стали первыми игроками «Денвер Наггетс», набравшие более 20 очков на двоих в первой половине матча с 2006 года — это произошло в полуфинальном матче Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». 14 лет назад то же самое сделали Кармело Энтони и Джей Ар Смит.
Также впервые за 25 лет они стали парой игроков, набравшей более 20 очков за одну половину матча плей-офф.
23-летний Мюррей был выбран «Денвером» в первом раунде драфта НБА 2016 года под общим седьмым номером. В 2017 году он стал MVP матча новичков лиги. Йокич — участник матча всех звёзд НБА. Кроме того, в составе сборной Сербии Йокич стал серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»
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