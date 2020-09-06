Адетокунбо может пропустить четвёртую игру с «Майами»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рискует пропустить четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (0-3) из-за травмы правого голеностопа, сообщает официальный сайт лиги.
«Милуоки» в предматчевом протоколе добавил Адетокунбо в список игроков, участие которых в матче под вопросом. Яннис получил повреждение в первой четверти третьего матча с «Майами», но смог продолжить игру и был близок к оформлению трипл-дабла, набрав 21 очко и сделав 16 подборов и 9 передач.
Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.
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