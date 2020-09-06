Кавай Леонард отреагировал на поражение во втором матче с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отреагировал на неудачу команды во втором матче полуфинала плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс», после которой счёт в серии стал 1-1.

«Они просто стали агрессивнее в защите. Несколько лёгких бросков не достигли цели в дебюте встречи, и всё началось с этого.

«Денвер» — отличная команда. Если уступаешь им 20 очков, то вернуться в игру очень трудно. Тем более когда речь идёт о матче плей-офф. Обе команды хотели победить, мы не реализовали наши броски, а «Наггетс» проделали отменную работу", — приводит слова Леонарда TalkBasket.



В матче с «Денвер Наггетс» команда из Калифорнии проиграла со счётом 101:110. Кавай набрал 13 очков и собрал 10 подборов.