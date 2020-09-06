Гомельский объяснил, что не так с «Милуоки» в серии с «Майами»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ходе полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в которой «Милуоки Бакс» проигрывает «Майами Хит» со счётом 0-3. По словам специалиста, вина за проигрыш висконсинцев лежит на главном тренере Майке Буденхольцере.

«В серии „Майами“ — »Милуоки" тренер Бакс Буденхольцер в одни ворота проигрывает своему визави Споэльстре. Три ивстречи подряд ничего не найдено в нападении против той защиты, которую выстроил Споэльстра, «выставляя стенку» против Адетокунбо.

Ни разу «Милуоки» не попытались эту стенку обойти — опустить Адетокунбо ближе к лицевой линии, отдать ему мяч при входе в краску, в конце концов, просто поставить его спиной к кольцу на ближние к лицевой линии усы. Очень однообразно и, мне кажется, удобно соперникам. Так что у меня один ответ: проигрыш Милуоки — вина тренера", — написал Гомельский на своём официальном сайте.