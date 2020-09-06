Гомельский назвал лучших американских легионеров ЦСКА в истории
Известный комментатор Владимир Гомельский назвал лучших американских легионеров ЦСКА, которые выступали в составе «армейцев» начиная с 90-х годов и до наших дней.
«Холден, Лэнгдон, Александер, Хиггинс, Клайберн, Джеймс. Возможно, кого-то пропустил», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, Уилл Клайберн и Майк Джеймс выступают в составе ЦСКА по сей день. Отметим также, что в списке Гомельского не оказалось Кайла Хайнса, который ещё недавно носил звание капитана команды, а в межсезонье покинул ЦСКА и подписал контракт с «Миланом».
Что касается Джона Роберта Холдена, он считается одним из лучших американцев в истории российского баскетбола. Холден принял российское гражданство и в 2007 году помог сборной выиграть золото Евробаскета.
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