Гомельский назвал лучших американских легионеров ЦСКА в истории

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал лучших американских легионеров ЦСКА, которые выступали в составе «армейцев» начиная с 90-х годов и до наших дней.

«Холден, Лэнгдон, Александер, Хиггинс, Клайберн, Джеймс. Возможно, кого-то пропустил», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Уилл Клайберн и Майк Джеймс выступают в составе ЦСКА по сей день. Отметим также, что в списке Гомельского не оказалось Кайла Хайнса, который ещё недавно носил звание капитана команды, а в межсезонье покинул ЦСКА и подписал контракт с «Миланом».

Что касается Джона Роберта Холдена, он считается одним из лучших американцев в истории российского баскетбола. Холден принял российское гражданство и в 2007 году помог сборной выиграть золото Евробаскета.