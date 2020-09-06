Андре Игуодала назвал лучшего защитника против Стефена Карри

Защитник «Майами Хит» опытнейший Андре Игуодала назвал игрока, который лучше всего умеет защищаться против лидера «Голден Стэйт Уорриорз» и одного из самых эффективных скореров современности Стефена Карри. По словам Игуодалы, таковым является Джру Холидэй.

«Видел, как этот баскетболист хорош в борьбе с Карри. Конечно, Стефен продолжает набирать очки, но никто не защищается против него лучше. Говорю о Джру Холидэе. Он должен был получить награду лучшего игрока оборонительного плана уже два-три раза, его ежегодно должны включать в первую пятёрку игроков оборонительного плана. Но он никогда не получал этого признания», — приводит слова Игуодалы BasketUSA.

Напомним, Игуодала и Карри были напарниками по команде.