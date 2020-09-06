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В «Хьюстоне» назвали приоритет номер один на межсезонье

В «Хьюстоне» назвали приоритет номер один на межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дерил Мори заявил, что главным приоритетом для будущего франшизы является сохранение на посту главного тренера команды Майка Д'Антони.

«Очевидно, что это приоритетная цель. И это справедливо. У нас подписаны все наши ключевые игроки. Думаю, что это очень важно для команды», — приводит слова Дэрила Мори Clutch Points.

Накануне «Хьюстон Рокетс» одержал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Игра с «Лейкерс» состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Хьюстон Рокетс» со счётом 112:97. Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Хьюстона» в серии до четырёх побед.

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