В «Хьюстоне» назвали приоритет номер один на межсезонье
Генеральный менеджер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дерил Мори заявил, что главным приоритетом для будущего франшизы является сохранение на посту главного тренера команды Майка Д'Антони.
«Очевидно, что это приоритетная цель. И это справедливо. У нас подписаны все наши ключевые игроки. Думаю, что это очень важно для команды», — приводит слова Дэрила Мори Clutch Points.
Накануне «Хьюстон Рокетс» одержал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Игра с «Лейкерс» состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Хьюстон Рокетс» со счётом 112:97. Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Хьюстона» в серии до четырёх побед.
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