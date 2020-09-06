Гомельский: Авдия примерно как Коркмаз, Абринес и Наварро — чистый ролевик на 12-15 минут

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о Дени Авдии, который входит в первую пятёрку мок-драфта НБА.



«Парню только 19 лет. Он обладает прекрасными физическими данными, высокой игровой дисциплиной и отличной самоотдачей на площадке. Несомненно, есть и недостатки: при переводе мяча на слабую руку Дэнни теряет скорость, результативную передачу может отдать только находясь в статическом положении, недостаточно силен физически (скорость, выносливость, прыгучесть — в порядке, а над силовой подготовкой надо много работать). Все перечисленные недостатки легко устранимы. Много времени эта работа не займёт — от силы 1,5-2 года. Попробовать свои силы в НБА — отличная возможность для быстрого индивидуального прогресса. Однако претендовать на то, чтобы к 2022 году стать игроком стартовой пятёрки в клубе НБА, вряд ли возможно. То есть примерно так же, как и Коркмаз, Абринес или Наварро — чистый ролевик на 12-15 минут в матче. Очень многое будет зависеть от доверия или недоверия тренера. Но ведь получилось же у Омри Касспи. Пожелаю Дени удачи», — написал Гомельский на своём сайте.



Авдия стал игроком года в чемпионате Израиля. 19-летний Авдия в минувшем сезоне Евролиги набирал в среднем 4,0 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,2 передачи за игру. В чемпионате Израиля игрок набирал 12,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за матч.