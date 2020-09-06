«Химки» расстались с Крисом Крамером

Американский защитник Крис Крамер покинул «Химки» по окончании срока действия контракта.

В сезоне-2019/2020 Крамер не смог полностью проявить себя из-за травм. В Евролиге он принял участие в 16 матчах, в среднем набирая 5,1 очка и 2,9 передачи за 19 минут на площадке. В Единой лиге ВТБ 32-летний баскетболист сыграл в пяти матчах, набирая в среднем 6,8 очка и 2 передачи.

Крамер был признан лучшим игроком защищающегося плана чемпионата Литвы в 2018 году в составе «Ритас», а также три года подряд входил в символическую пятерку лучших защищающихся игроков конференции All-Big Ten (NCAA). В январе 2017 года в матче Лиги чемпионов ФИБА против турецкого «Ушака» Крамер, выступавший за немецкий «Ольденбург», оформил первый в истории турнира трипл-дабл (16 очков, 13 передач, 10 подборов).