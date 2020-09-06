Левченко: мы, все белорусы, просим, чтобы нас услышали, но нас не слышат

Знаменитая белорусская баскетболистка, финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2007 Елена Левченко высказалась о протестах в Беларуси.



«Мы были на проспекте Победителей большой группой спортсменов. Было огромное количество людей, люди нас встречали, благодарили. Атмосфера была великолепная, ощущения очень классные, похожие на то, что происходит на Олимпиадах, чемпионатах мира. Конечно, они несравнимы, но это на уровне ощущений, которые получаешь раз в жизни.



Я высказывалась и до выборов, потому что видела, что происходило по отношению к белорусскому народу, когда людей просто захватывали. А потом произошёл тут ужас, который пережили мы все начиная с 9 августа. Я не могла не подписать письмо спортсменов. Мне кажется, что сегодня, как бы ты ни хотел оставаться вне политики, всё равно в ней будешь из-за того, что происходит. Мы, все белорусы, просим, чтобы нас услышали, но нас не слышат. Поэтому я думаю, что люди будут выходить на улицы и просить – до тех пор, пока нас не услышат.



Сегодня, перед тем как выйти на улицу, я видела задержания в Гродно. Задержания людьми, которые не опознаются, не представляются. А ведь любой человек может натянуть на голову балаклаву и делать что хочет! Это беззаконие!



Да, есть давление, говорят: „Не пишите ничего в соцсетях, не участвуйте, не ходите“. Напоминают, что осенью будет переаттестация с последующими увольнениями и уменьшениями ставок. Но я не могу сидеть: я устала от слова „страшно“! Мы, белорусы, рождаемся с этим словом и знаем его настолько хорошо, что я, как и все, от него устала. Сейчас нас много, мы вместе, мы один за всех, и все за одного. Так что я не хочу употреблять слово „страшно“. Я хочу, чтобы мы, белорусы, начали избавляться от этого слова и употребляли его как можно меньше», — приводит слова Левченко «Настоящее время».