У Донована Митчелла умерла бабушка

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл поделился эмоциями после смерти бабушки.



«Я в ступоре… Я знаю, что ты находишься в лучшем месте, бабушка. Я в шоке. Ты была таким бойцом! Без тебя не было бы Донована Митчелла! Без тебя не было бы нашей семьи. Если бы не ты, я бы здесь не оказался. Мужчина, которым я сегодня являюсь, мои мать и сестра – это твоё наследие. Всё началось с того, что ты приехала из Панамы! В последней игре, которую ты смогла посмотреть, я набрал 57 очков. Кто бы мог подумать! Это ты вела меня вперёд», – написал Митчелл на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Донована Митчелла.

Митчелл завершил третий сезон в НБА в качестве игрока «Джаз» после того, как «Денвер Наггетс» выбрали его под 13-м пиком на драфте 2017 года и обменяли в «Юту». В семи матчах серии первого раунда плей-офф с «Денвером» (3-4) Митчелл в среднем набирал 36,3 очка. В регулярном чемпионате минувшего сезона средние показатели Донована составили 24,0 очка за 34,3 минуты на площадке.