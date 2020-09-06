Адетокунбо получил жуткую травму голеностопа и не смог доиграть матч

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил травму голеностопа в первой половине четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» и не вернётся в игру, сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».

У Адетокунбо уже было повреждение правого голеностопа. В предматчевом протоколе «Милуоки» добавил Адетокунбо в список игроков, участие которых в матче под вопросом. Яннис получил повреждение в первой четверти третьего матча с «Майами», но смог продолжить игру.



Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милуоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.



На момент публикации новости продолжается вторая четверть матча. Счёт — 46:46.