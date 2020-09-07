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NBA 2K21 опубликовала рейтинг игроков. Леброн и Яннис делят первое место, Дончич — восьмой

NBA 2K21 опубликовала рейтинг игроков. Леброн и Яннис делят первое место, Дончич — восьмой
Баскетбол / НБА 0

Компания 2K выпустила очередную часть баскетбольного симулятора NBA 2K21 и представила рейтинг баскетболистов НБА в видеоигре, сообщает pickandroll.gr.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и действующий MVP лиги из «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо делят первое место и имеют самый высокий рейтинг 97 в видеоигре. Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден разделяют третью-четвёртую позиции с рейтингом 96. В топ-7 входят форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, «большой» «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, у которых рейтинг составил 95.

Восьмое-девятое места разделили защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард с рейтингом 94. Замнул топ-10 центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид — рейтинг 91.

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