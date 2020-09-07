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«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами» и спасся от вылета из плей-офф

«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами» и спасся от вылета из плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Завершился четвертый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 118:115.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 36 очков. Яннис Адетокунбо набрал 19 очков и не смог доиграть матч из-за травмы. В «Майами» самым результативным стал Эдрис Адебайо, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Дункан Робинсон записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу в серии с «Майами». Счёт стал 3-1 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – 01:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Адебайо - 26, Робинсон - 20, Краудер - 18, Батлер - 17, Горан Драгич - 17, Хироу - 11, Нанн - 3, Олиник - 3, Александер, Винсент, Джонс, Игуодала, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 36, Адетокунбо - 19, Бледсо - 14, Лопес - 14, Хилл - 12, Дивинченцо - 10, Уильямс - 5, Корвер - 3, Мэттьюз - 3, Коннотон - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Уилсон
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