«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами» и спасся от вылета из плей-офф

Завершился четвертый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 118:115.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 36 очков. Яннис Адетокунбо набрал 19 очков и не смог доиграть матч из-за травмы. В «Майами» самым результативным стал Эдрис Адебайо, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Дункан Робинсон записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу в серии с «Майами». Счёт стал 3-1 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – 01:30 мск.