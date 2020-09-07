Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» сравнять счёт в серии с «Хьюстоном»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 117:109, сравняв счёт в серии – 1-1.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс американский форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 10 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» оформил лёгкий форвард Леброн Джеймс – 28 очков, 11 подборов и 9 передач.
Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач.
Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в среду, 9 сентября. Начало – 04:00 мск.
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