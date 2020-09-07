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Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» сравнять счёт в серии с «Хьюстоном»

Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» сравнять счёт в серии с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 117:109, сравняв счёт в серии – 1-1.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс американский форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 10 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» оформил лёгкий форвард Леброн Джеймс – 28 очков, 11 подборов и 9 передач.

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач.

Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в среду, 9 сентября. Начало – 04:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
07 сентября 2020, понедельник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 28, Моррис - 16, Кузма - 13, Рондо - 10, Грин - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Карузо - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Ховард, Хортон-Такер
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Гордон - 24, Такер - 18, Ковингтон - 17, Хаус - 13, Уэстбрук - 10, Грин, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Риверс, Фразьер, Чендлер
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