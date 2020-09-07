Никола Йокич может пропустить третий матч с «Клипперс»

25-летний центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич может пропустить третью игру полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс», утверждает журналист Майк Сингер в «Твиттере».

По информации источника, участие серба в матче находится под вопросом в связи с полученным растяжением правого запястья.

Во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» Йокич набрал 28 очков (10/17 с игры, 4/5 из-за дуги), а также сделал 18 подборов и 4 передачи. Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 110:101, а счёт в серии равный — 1-1.



Третья встреча между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится во вторник, 8 сентября. Начало – в 4:00 мск.