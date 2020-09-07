Леброн Джеймс покорил новый исторический рекорд НБА

35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился очередным историческим достижением во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (117:109), утверждается в «твиттере» ESPN Stats & Info.

Благодаря сегодняшнему результату Леброн Джеймс сравнялся с 5-кратным чемпионом НБА Дереком Фишером по наибольшему количеству побед в плей-офф в истории НБА — 161. Он также опередил Рэя Аллена, заняв второе место по количеству реализованных 3-очковых бросков в плей-офф (386 попаданий).

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В игре с «Хьюстоном» Леброн Джеймс провёл на паркете 36 минут 11 секунд и был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл. На его счету 28 очков, 11 подборов и 9 передач.

Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 9 сентября. Начало – в 4:00 мск.