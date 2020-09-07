Миддлтон повторил рекорд Абдул-Джаббара и спас «Милуоки» от вылета

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон набрал 36 очков, 8 подборов и 8 передач в четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Майами Хит».



Миддлтон показал лучшую результативность за карьеру в плей-офф. Он стал вторым игроком в истории франшизы «Милуоки» после легендарного Карима Абдул-Джаббара, набравшего 35+ очков, 8+ подборов, 8+ передач в матче плей-офф.

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Завершился четвёртый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 118:115. Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу в серии с «Майами». Счёт стал 3-1 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – в 1:30 мск.