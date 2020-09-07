Адебайо покорил уникальное достижение Леброна, Уэйда и О'Нила

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо в четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» набрал 26 очков (максимум за карьеру плей-офф), 12 подборов и 8 передач при точности 10/13 с игры.
Адебайо присоединился к Леброну Джеймсу, Дуэйну Уэйду и Шакилу О'Нилу в качестве четвёртого игрока, покорявшего статистическую линию 25/10/5 в плей-офф за всю историю франшизы «Хит».
Завершился четвёртый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 118:115. Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу в серии с «Майами». Счёт стал 3-1 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – в 1:30 мск.
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