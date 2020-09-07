Батлер отреагировал на поражение «Майами» в четвёртом матче с «Милуоки»

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер считает, что излишняя расслабленность не позволила его команде закрыть серию полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс».
«Мы немного расслабились. Мы перестали правильно играть в баскетбол. Мы перестали защищаться. Мы перестали играть по своим принципам. Всё было плохо. Я думаю, что мы начали играть менее жёстко. Мы сделали то, о недопустимости чего всегда говорим. Мы думали, что этот матч будет лёгким, но это было нелегко. Нам просто нужно было выбить «Милуоки» из серии, но теперь мы переходим к следующей игре», — приводит слова Батлера Clutch Points.
Завершился четвёртый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 118:115. Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу в серии с «Майами». Счёт стал 3-1 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – в 1:30 мск.
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