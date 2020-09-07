Леброн Джеймс прокомментировал итог второго матча серии с «Хьюстоном»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о втором матче серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».

«Мы перевернули ситуацию и внесли коррективы в игру в четвёртой четверти после того как позволили „Рокетс“ совершить рывок в третьем игровом отрезке. Действовали агрессивно в защите и нападении. Не давали свободы Джеймсу Хардену. Пытались играть, как лидер. Мы были лидером в течение всего сезона. В этой игре мы поддерживали высокий темп, задействовали всех игроков», — приводит слова Джеймса Spectrum SportsNet.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 117:109, сравняв счёт в серии – 1-1.

