Адебайо объяснил, почему «Майами» не сумел закрыть серию с «Милуоки»
23-летний американский центровой «Майами Хит» Крис Адебайо прокомментировал результат четвёртотого матча серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (115:118 ОТ). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Майами».
«Я чувствую, что мы играли так, как будто ведём в серии 3-0. В конце концов, мы должны были играть так же, как в первой, второй и третьей игре… Мы не играли с должным настроем, как следовало бы. Я чувствую, что мы не прилагали максимальных усилий всю игру», — цитирует Адебайо Clutch Points.
В игре с «Милуоки» Адебайо набрал 26 очков (максимум за карьеру плей-офф), а также совершил 12 подборов и 8 передач при точности 10/13 с игры.
Следующий матч между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 9 сентября, начало – в 1:30 мск.
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