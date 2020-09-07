«Барселона» проиграла в финале Кубка Каталонии

Четвёртый год подряд в финале Кубка Каталонии встречались баскетболисты «Барселоны» и «Андорры». В упорном противостоянии победа осталась за последними – 85:84 (15-17, 23-22, 20-21, 24-27).



Под занавес матча «Барселона» вела со счётом 84:83, но фол Николы Миротича позволил «Андорре» реализовать два штрафных броска и выйти вперёд. У сине-гранатовых была возможность вернуться себе преимущество, но в последней атаке Томас Эртель смазал трёхочковый, хотя в эпизоде ему никто не мешал.



Наилучшую результативность в составе «Барселоны» продемонстрировал Миротич, на его счету 28 очков.



Напомним, в полуфинале «Барселона» обыграла «Манресу» (92:82), а «Андорра» была сильнее «Ховентуда» (77:75).



Для «Андорры» это вторая победа в Кубке Каталонии, в то время как «Барселона» выигрывала трофей 22 раза.