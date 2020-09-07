«Барселона» проиграла в финале Кубка Каталонии

Четвёртый год подряд в финале Кубка Каталонии встречались баскетболисты «Барселоны» и «Андорры». В упорном противостоянии победа осталась за последними – 85:84 (15-17, 23-22, 20-21, 24-27).
Под занавес матча «Барселона» вела со счётом 84:83, но фол Николы Миротича позволил «Андорре» реализовать два штрафных броска и выйти вперёд. У сине-гранатовых была возможность вернуться себе преимущество, но в последней атаке Томас Эртель смазал трёхочковый, хотя в эпизоде ему никто не мешал.
Наилучшую результативность в составе «Барселоны» продемонстрировал Миротич, на его счету 28 очков.
Напомним, в полуфинале «Барселона» обыграла «Манресу» (92:82), а «Андорра» была сильнее «Ховентуда» (77:75).
Для «Андорры» это вторая победа в Кубке Каталонии, в то время как «Барселона» выигрывала трофей 22 раза.
- 7 сентября 2020
-
09:49
-
09:35
-
08:54
-
08:43
-
08:23
-
08:15
-
08:09
-
08:03
-
07:54
-
07:53
-
07:25
-
07:15
-
06:11
-
01:45
-
00:29
- 6 сентября 2020
-
23:36
-
23:00
-
21:30
-
21:05
-
20:57
-
20:37
-
19:58
-
17:22
-
16:59
-
15:49
-
13:48
-
13:23
-
11:30
-
10:56
-
09:59
-
09:25
-
08:38
-
08:27
-
08:18
-
08:10